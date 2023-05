Santé : les allergies toujours d'actualité avec l'arrivée des pollens de graminées

Un adulte sur trois en France souffre d'allergies aux pollens de graminées.

Après les pollens de bouleau, voici les pollens de graminées. Une dizaine de départements français sont dans le rouge, ils sont en risque élevé pour les allergies. Il s'agit de départements situés en Bretagne (Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan), les Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire), la Vienne ainsi que la Corse et le Var : ils ont la malchance de cumuler actuellement un cocktail de trois ou quatre types de pollens allergisants : bouleaux, cyprès, graminées et chênes.

Ces pollens peuvent être transportés par le vent, sur des centaines de kilomètres. C'est logique, puisque ces petits grains sont en fait des gamètes mâles qui servent à la fécondation des végétaux. Mais ces pollens en suspension dans l'air posent problème à 30% de la population adulte Française. Chez ces allergiques, lorsque le pollen entre en contact avec le système respiratoire et les muqueuses, le système immunitaire sur-réagit, il produit des anticorps, ce qui entraîne une réaction inflammatoire accompagnée des symptômes de l'allergie : les yeux qui piquent, le nez bouché ou qui gratte, des éternuements...

Le traitement est assez long

Les pollens sont la première source d'allergie respiratoire en France et ce nombre de personnes touchées par des allergies respiratoires a triplé en l'espace de 30 ans. L'explication est en partie environnementale. D'abord, parce que la hausse des températures a tendance à rallonger la période des pollens et à déplacer vers le Nord certains végétaux problématiques. Ensuite, parce que la pollution atmosphérique augmente le pouvoir allergisant des pollens, en irritant les muqueuses. Dans ce contexte, une allergie peut se déclencher à tout âge, y compris chez les adultes.

Pour ceux qui voudraient se débarrasser de cette allergie, on peut se désensibiliser. On peut déjà se débarrasser des symptômes de l'allergie, en prenant des comprimés antihistaminiques qui bloquent la réaction inflammatoire. Quand ça ne suffit pas, il est possible de se faire désensibiliser. Cette "immunothérapie allergénique", fonctionne un peu sur le modèle du vaccin : en exposant progressivement l'organisme à de petites doses d'allergène – via des gouttes ou des comprimés à avaler tous les jours. En fait, on rééduque le système immunitaire. La contrainte, c'est que c'est un traitement long qui dure entre trois et cinq ans.