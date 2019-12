Vigilance rouge : des renforts attendus dans le Var, les centres commerciaux évacués et les manifestations sportives annulées dans les Alpes-Maritimes

Les centres d'accueil et de regroupement sont d'ores et déjà mobilisés, notamment dans l'hypothèse où les campings devraient être évacués. Le préfet demande aux habitants des Alpes-Maritimes de rester chez eux.

Alors que les Alpes-Maritimes vont passer en vigilance rouge pluie-inondation à partir de 14 heures et que le plan Orsec est activé dans le département, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'évacuation, en cours, des centres commerciaux, des cinémas et des salles de spectacle, rapporte France Bleu Azur. Les marchés de Noël sont également fermés et les manifestations sportives sont annulées pour dimanche. La préfecture demande notamment d’éviter le secteur du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var à côté de Nice. 150 policiers sont mobilisés pour encadrer ces évacuations.

Les centres d'accueil et de regroupement sont d'ores et déjà mobilisés, notamment dans l'hypothèse où les campings devraient être évacués. Les sirènes vont également retentir dans les communes équipées du dispositif SAIP (Service d'alerte et d'information de la population) comme Cannes, Mandelieu, Antibes, Auribeau-sur-Siagne ou Nice. Dans les communes non-équipées de ce dispositif, le préfet demande aux maires de déclencher eux-mêmes les sirènes.

Enfin, le préfet demande aux habitants des Alpes-Maritimes de rester chez eux et notamment d'éviter tout déplacement en voiture. Dans le cas où vous devez absolument prendre la route, il est impératif de respecter les déviations et les fermetures de voies.

Le littoral et l'est du Var particulièrement concernés

Des consignes de prudence sont également lancées dans le Var placé en également en vigilance rouge et où le plan Orsec a également été déclenché. Sur franceinfo, le préfet, Jean-Luc Videlaine, a rappelé que la vigilance concerne "tout particulièrement le littoral et la partie est du département avec une intention supplémentaire par rapport au week-end dernier aux cours d'eau côtiers, notamment dans le golfe de Saint-Tropez et autour de la commune de Sainte-Maxime, qui vont déborder plus vite que le week-end dernier".

Par ailleurs, les services de secours sont mobilisés "500 pompiers, 10 équipes de sauveteurs, des renforts vont arriver notamment des Bouches-du-Rhône", a déclaré le préfet. Une centaine de renforts devrait arriver.

Le préfet a rappelé aux habitants qu'il ne "fallait pas sortir". Jean-Luc Videlaine "comprend et partage la lassitude" des habitants qui ont déjà été touchés par les intempéries.