Intempéries dans le Sud-Est : ça veut dire quoi, un niveau de vigilance rouge ?

Un épisode méditerranéen est en cours samedi dans plusieurs départements du Sud-Est. La vigilance rouge a été activée pour le Var et les Alpes-Maritimes.

L'épisode méditerranéen intense va se poursuivre dans la nuit. Météo France a placé, samedi 23 novembre, deux départements du sud-est de la France en vigilance rouge aux inondations, en raison de fortes intempéries qui ont débuté vendredi. Il s'agit du Var et des Alpes-Maritimes. Dans le Var, un cours d'eau, l'Argens, a également été placé en vigilance rouge "crues", pour sa partie en aval, par le service Vigicrues. Les Alpes-Maritimes sont également concernées par la vigilance rouge "crues" en raison d'un risque lié à plusieurs cours d'eau, annexes au fleuve côtier Le Var.

>> DIRECT. Intempéries : suivez l'évolution de la situation

Des seuils de prévisions qui déterminent l'alerte

Le niveau d'alerte rouge correspond à un état d'alerte maximale, fixé par Météo France. ll fait état d'un phénomène météo "d'intensité exceptionnelle" et qui représente un danger pour la population. Lorsqu'une vigilance de cette couleur est activée, plusieurs mesures se mettent en place institutionnellement. Les préfectures peuvent notamment suspendre la circulation aérienne, comme cela s'est passé pour l'aéroport de Nice, ou ferroviaire. Elles peuvent également décider de l'évacuation de villes ou de quartiers.

"La vigilance rouge est déclenchée selon des seuils de prévisions de quantités de précipitations", indique à franceinfo, Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, qui précise que ces seuils ne sont pas publics. "Depuis hier, il est tombé plus de 200 mm de pluie sur une grande partie de l'est du Var et sur l'ouest des Alpes-Maritimes, avec des pointes à presque 300 mm. On attend encore 100 à 150 mm d'eau", détaille le prévisionniste.

Les sols sont déjà détrempés à cause d'un début d'automne pluvieux et l'état de la mer n'aide pas non plus à l'évacuation des cours d’eau, car elle est très haute et il y a une forte houle. On a donc décidé de passer en vigilance rouge.Olivier Proust, prévisionniste à Météo Franceà franceinfo

Des habitants invités à rester chez eux

Elodie Dufeu, du Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (SCHAPI) qui informe Vigicrues, explique à franceinfo que la décrue des différents cours d'eau sera lente, car les précipitations vont se poursuivre dimanche.

En réaction à cette alerte, le ministère de l'Intérieur a diffusé une série de consignes à destination des habitants, invités à rester chez eux et à n'évacuer que sur ordre des autorités. Comme l'expliquait franceinfo en 2015, ces dernières doivent alerter la population, fermer des lieux publics, procéder à des évacuations ou encore annuler des événements. C'est notamment le cas, en ce moment, à Nice.

De son côté, Météo France insiste : "Il faut s'informer régulièrement, s'éloigner des cours d'eau, ne pas prendre sa voiture, se réfugier en hauteur, ne pas s'engager sur une route inondée". Même chose au service Vigicrues, qui invite tout le monde à "l'extrême prudence".