DIRECT. Intempéries : deux départements du Sud-Est en alerte rouge, le plan Orsec déclenché dans les Alpes-Maritimes

: Courage à tous les habitants d'Antibes, ma ville d'enfance. Faites attention à vous, ne prenez pas de risques inutiles !

: De tout cœur avec vous Courage 🙏🏼

: La préfecture du Var donne plusieurs conseils pour faire face à cette vigilance rouge : "Reportez tout déplacement, n’allez pas en sous-sols, ne sortez pas."

: Mais au fait, ça veut dire quoi, un niveau de vigilance rouge ? On vous explique tout dans cet article.







: Les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont placés en alerte rouge pluie-inondation ce matin, face à un "épisode méditerranéen marqué". Sont notamment menacées les parties est du Var et ouest des Alpes-Maritimes, deux départements où respectivement 82 et 66 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle hier après les dégâts causés par un précédent épisode méditerranéen le week-end dernier.

: Quelle tristesse ces intempéries dans le Sud-Est. À peine sorti et remis des dernières inondations catastrophiques qui ont touché nos maisons, nous devons resubir cela. Trop, c'est trop, je suis fatiguée.

: La préfecture donne 8 comportements à adopter en cas d'épisode violent pluie-inondations 💦 ☔. Merci de les diffuser.

: "Dans la mesure du possible, évitez tout déplacement dans les départements concernés", ajoute Météo France. "Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée."

: Les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et le Vaucluse font l'objet d'une vigilance orange en raison des fortes précipitations attendues. "Des inondations très importantes sont possibles. Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles", prévient Météo France.

: Météo France place les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance rouge pluie-inondation et orages.

: Bonjour @anonyme. Effectivement, selon Météo France, de la neige pourrait tomber sur l'Ile-de-France dans la journée. Il neigera aussi fortement sur les Alpes, à partir de 1 400 à 1 600 mètres sur les Alpes du Sud, de 800 à 1000 m sur les Alpes du nord, localement 600 m en Haute Savoie.





: Et de la neige prévue en région parisienne ?

: À Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), les habitants nettoient ce qu'ils peuvent après les intempéries qui ont touché le département. Mais déjà, ils se préparent à une nouvelle crue. "On n’a pas le choix, on fait avec !", témoignent-ils.









: Sortez couverts aujourd'hui. Trois départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange : le Var, la Drôme et le Vaucluse. De fortes pluies et des orages présentant des risques d'inondations et de crues sont attendus. De la neige est également au programme pour les Alpes (à partir de 1 400 m) et sur les Vosges et le Jura. Toutes les prévisions sur notre page dédiée.Ce matin :











Cet après-midi :





Les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et la Drôme sont placés en vigilance orange. Météo France s'attend à un épisode méditerranéen "nécessitant une vigilance particulière".





