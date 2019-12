Intempéries : une personne portée disparue dans le Var, selon la préfecture

Elle aurait tenté de franchir un gué, à bord d'un "véhicule tout terrain".

Une personne est portée disparue dimanche 1er décembre à Saint-Paul-en-Forêt (Var), selon la préfecture, alors que les intempéries frappent le Sud-Est de la France. Les Alpes-Maritimes et le Var ont été placées en vigilance rouge pluie-inondation et vigilance orange aux orages par Météo France.

>> Suivez notre direct sur les intempéries dans le Sud-Est

Selon un témoin, la personne disparue se trouvait dans un véhicule de type 4x4 qui a tenté de franchir un gué au niveau de Saint-Paul-en-Forêt, à l'est du département. La préfecture du Var indiquait dans un premier temps que deux personnes étaient recherchées. Les recherches sont toujours en cours.

Aucune victime n'a été recensée pour le moment dans le département, indique la préfecture du Var. À 21 heures, les pompiers avaient déjà procédé à 66 interventions, dont 23 mises en sécurité.

Des évacuations à Fréjus et au Muy

L'attention des services de l'Etat "se focalise sur le secteur Sud-Est du département autour de Roquebrune, Fréjus, de Puget-sur-Argens, voire de Saint-Paul-en-Forêt", a indiqué sur franceinfo Serge Jacob. "C'est un secteur très dense ou les précipitations tombent en abondance. Actuellement, plusieurs quartiers de Fréjus et du Muy sont en cours d'évacuation, et probablement aussi à Puget et Saint-Paul-en-Forêt", a-t-il annoncé.

À Saut-Paul-en-Forêt et à Bagnols-en-Forêt, des résidents d'établissement pour personnes âgées "ont été déplacés dans les étages pour les mettre en sécurité", selon la préfecture.