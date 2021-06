Régionales dans les Hauts-de-France : Xavier Bertrand suspend temporairement sa campagne en raison des intempéries en Picardie

Le président sortant et candidat Les Républicains, arrivé en tête du premier tour des élections régionales, réclame que l'Etat reconnaisse l'état de catastrophe naturelle, après les violents orages qui ont notamment frappé l'Oise dans la nuit de lundi à mardi.

Xavier Bertrand marque une pause dans sa campagne pour le second tour des élections régionales. Le candidat Les Républicains, arrivé en tête du premier tour dans les Hauts-de-France, a annoncé mardi 22 juin, suspendre sa campagne en raison des violentes intempéries qui touchent l'Oise et la Somme, a appris France Télévisions auprès de l'entourage de Xavier Bertrand. Ce dernier réclame que l'Etat reconnaisse immédiatement l'état de catastrophe naturelle.

>> Elections régionales : suivez les ultimes tractations avant le dépôt des listes pour le second tour dans notre direct

Xavier Bertrand et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, étaient en déplacement mardi à Beauvais, où une personne a disparu, après les orages de la nuit. Un témoin assure avoir vu cette personne tomber dans le Thérain. L'orage, qui a eu lieu entre 22 et 23 heures lundi, a entraîné entre 35 et 60 mm de pluie localement. Gérald Darmanin a assuré sur Twitter que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu "dans les prochains jours".

Soutien aux Beauvaisiens et aux habitants de l'Oise durement touchés par ces inondations.

L'Etat est et sera à leurs côtés pour les aider dans ce moment difficile, avec une reconnaissance dans les tous prochains jours de l'état de catastrophe naturelle. Cc @carolinecayeux pic.twitter.com/j6LIQeML2f — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 22, 2021

Xavier Bertrand et Gérald Darmanin doivent se rendre dans l'après-midi dans le sud de l'Aisne, dans la commune de Chézy-sur-Marne, également touchée par les intempéries, rapporte l'entourage du candidat.