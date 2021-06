DIRECT. Elections régionales : ultimes tractations avant le dépôt des listes pour le second tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: Le président LR sortant de la région Paca, Renaud Muselier, qui affrontera seul le RN au second tour des régionales, a promis sur LCI que s'il remportait l'élection, la gauche pourrait "déposer des motions" et s'exprimer dans l'hémicycle du conseil.

: "La démocratie, c'est l'électeur qui dit ce qu'il a envie de dire. Quand il s'abstient, il dit qu'il ne croit pas à l'élection, il ne croit pas à la qualité de l'homme ou de la femme politique", analyse l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, invité de franceinfo ce matin.







Duel RN-LR en Paca, accords et désaccords à gauche, appel de LR aux candidats LREM à se désister : les tractations en vue du second tour des régionales durent jusqu'à 18 heures ce soir même si, dans la plupart des régions, les jeux sont faits.



• Des recherches sont en cours dans l'Oise, après le signalement d'une personne tombée dans une rivière lors d'un "orage diluvien" cette nuit. A Reims aussi, un violent orage s'est abattu sur la ville dont le centre a été touché par d'importantes inondations.

: Valérie Pécresse "appelle à la mobilisation de tous les Républicains" contre l'union Julien Bayou-Audrey Pulvar-Clémentine Autain, qu'elle qualifie de "gauche extrême".

: "C'est un vrai duel entre Julien Bayou et moi."



Sur France Inter, Valérie Pécresse explique que les habitants d'Ile-de-France devront faire ce week-end "un choix de société" entre elle et une alliance où elle "estime que le PS a perdu son âme".

: Le secrétaire national d'EELV "regrette" qu'en Occitanie, la socialiste Carole Delga refuse de fusionner sa liste avec celle de l'écologiste Antoine Maurice.

: Le candidat de l'union de la gauche en Ile-de-France Julien Bayou se réjouit sur France Inter de faire "quasiment jeu égal" avec la présidente sortante Valérie Pécresse (LR) en combinant ses voix à celles d'Audrey Pulvar et de Clémentine Autain.

: Après le premier tour des élections régionales, marqué par une abstention record, des voix s'élèvent pour autoriser le vote par correspondance et par internet. Mais ce type de vote pose des problèmes constitutionnels d'égalité et de sincérité du scrutin.

: Sur RMC, le candidat écologiste en Paca Jean-Laurent Félizia explique avoir renoncé à se maintenir au second tour "non sans mal et dans la douleur" et reconnaît s'être sans doute "précipité" en assurant hier matin qu'il se maintiendrait.

: Le maire de Nice, Christian Estrosi, assure sur France 2 qu'il y a "naturellement" un risque de victoire du RN en Paca car "nous ne savons pas de quelle manière les abstentionnistes [du premier tour], trop nombreux, vont se prononcer dimanche prochain".

: Dans cet article, on vous explique pourquoi les sondages ont autant surestimé les scores du Rassemblement national. En cause notamment : la sous-estimation de l'abstention et les interrogations qui portent sur le vote jeune et ouvrier.

: Bonjour @Vlam54, vous pouvez retrouver les score de chaque canton sur cette carte. Nous vous avons également concocté un point général sur ce qu'il faut retenir des élections départementales. Une équipe de nos journalistes est spécialement mobilisée sur ces élections depuis plusieurs jours : tous leurs articles sont à retrouver dans les onglets régionales ou départementales.

: Bonjour, Est-il prévu aujourd’hui un ou des articles sur les départementales ? Des cartographies par communes des résultats des deux élections sont-elles en cours de préparation ?Merci beaucoup ! Et très bonne journée à l’équipe !Vlam54

: L'Est Républicain titre sur les négociations en cours dans la région Grand Est, alors que le président sortant Les Républicains, Jean Rottner, a recueilli 31,15 % des suffrages.

















: La Provence met l'accent sur le duel à venir en Paca entre Thierry Mariani (RN) et Renaud Muselier (LR) ce dimanche après le retrait de l'écologiste Jean-Laurent Félizia.











: Le Monde propose une édition spéciale consacrée aux avec un supplément de 28 pages contenant le détail des résultats.







: La Croix tente de comprendre les motivations des abstentionnistes alors que deux Français sur trois ont boudé les urnes dimanche.





: Même son de cloche du côté de Libération pour qui "les résultats du premier tour des régionales et la très forte abstention rebattent les cartes politiques, à un an de l’élection présidentielle".





: Faisons un tour du côté de la presse. Le Figaro consacre sa une aux inquiétudes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen après les élections ce week-end.





• "Je n'avais pas le droit de jouer avec le feu" face au RN, a expliqué Jean-Laurent Félizia, le chef de file écologiste de la liste d'union de la gauche en Provence Alpes-Côte d'Azur, pour justifier sa volte-face et son retrait du second tour des élections régionales.