Intempéries : les éoliennes sont-elles prévues pour résister aux rafales de vent et aux tempêtes ?

Une éolienne de 65 mètres de haut a été brisée par le vent en Allemagne. L'accident n'a fait aucun blessé, mais suscite beaucoup de questions. Ce type d'incident est-il rare ? Quelles sont les règles et les procédures en la matière ?

Les pales ne cessent de tourner et pourtant la chute de 65 mètres de cette éolienne, située au nord-est de l'Allemagne, est inévitable. Lorsqu'il s'approche, l'auteur de la vidéo ne peut que constater les dégâts. Un vent de plus de 100 km/h a soufflé l'engin, qui était déjà endommagé. Une pale avait un défaut technique et l'éolienne a, en effet, été déséquilibrée avec les rafales.

Des incidents rarissimes

Des incidents comme celui-ci sont rarissimes, mais ce n'est pas la première fois que telle scène se produit. Dans un champ en Vendée, la tempête Carmen avait ainsi emporté une éolienne de 260 tonnes en 2018. En février 2022, au Pays de Galles, un vent de plus de 80 km/h a également provoqué la chute d'une éolienne. Comment expliquer ces effondrements spectaculaires ? Ces appareils sont-ils prévus pour résister aux rafales et aux tempêtes de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique ? En théorie, à partir de 90 km/h, la turbine s'arrête et les pales s'inclinent dans le sens du vent pour éviter qu'elles ne se détériorent et la production d'électricité s'interrompt.