Randonnée : balade vertigineuse dans les "slot canyons" américains

Direction le grand ouest américain avec ses paysages à couper le souffle, et surtout des randonneurs particulièrement téméraires. Leur passion : descendre des "slot canyons". Des passages très étroits à travers la roche. L'expérience est unique et vertigineuse.

D'en haut, ils sont invisibles. Ils serpentent dans l'ombre, au fond des spectaculaires étendues du grand ouest américain, ce sont les "slot canyons". Il s'agit de canyons étroits qui attirent les randonneurs en quête de frissons et d'aventure. "C'est une drôle de sensation, on a presque l'impression de voler. Ça fait un peu peur, car on se demande toujours : 'Et si ça lâche ?', mais c'est amusant en même temps", confie un jeune randonneur. Après une descente dans les profondeurs du canyon, la marche débute dans un décor sinueux.

Anciennes dunes de sable

"Ce sont d'anciennes dunes de sable, sculptées à l'époque où la mer recouvrait ce désert de l'Utah et qui continuent à être sculptées par des crues éclairs aujourd'hui. Certains canyons peuvent être encore plus étroits, où l'on ne peut même pas tourner la tête. Celui-ci est parfait pour des grimpeurs moyens ou débutants", explique Dallin Tait, guide chez Wild expeditions.