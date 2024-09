Inondations : de nombreuses communes touchées en Seine-et-Marne

L'eau a envahi les rues de plusieurs communes de Seine-et-Marne, vendredi 27 septembre, après de fortes pluies. Les habitants sont désemparés.

Les rues d'un village de Seine-et-Marne ont été transformées en torrent, vendredi 27 septembre. En quelques minutes, la pluie a fait déborder la rivière. Une place est sous les eaux et les conducteurs tentent de se déplacer. Les piétons constatent les dégâts et une commerçante a pris ses précautions. L'eau a atteint les portes de sa pharmacie. "On a anticipé, on est allé chercher tous les sacs de sable qu'il fallait", explique Anne-Sophie Rousseau, pharmacienne.

Un habitant pense déménager

C'est la troisième fois depuis le début de l'année 2024 que ce secteur est touché par des inondations. Nicolas Pointeau, habitant de Pommeuse (Seine-et-Marne) a vu l'eau monter dans sa cour et frôler sa maison. Il pense déménager. "Comment rester dans un village où tous les deux mois, on a les pieds dans l'eau ?", demande-t-il. Le maire de la commune connaît ce phénomène de fortes pluies continues sur des sols déjà gorgés d'eau.

