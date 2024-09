Liban : "On commence à être à court de certains équipements", déplore un médecin face à l'afflux de blessés

Les bombardements se poursuivent au Liban, et le bilan humain s'alourdit : 21 personnes sont mortes et 125 blessées dans une ville côtière à 60 kilomètres de Beyrouth. L'hôpital local croule sous les urgences.

Un champ de ruines encore fumant, où il est difficile d'imaginer la vie d'avant. En quatre jours seulement, une succession de frappes a dévasté une ville côtière du Liban, située à 60 kilomètres de Beyrouth. Le bilan fait état de 21 morts et de 125 blessés. Hommes, femmes et enfants mutilés... L'hôpital local, comme beaucoup dans le pays, est débordé.

"Mes deux cousins et mon père sont morts"

"Au début, on a entendu des frappes aériennes au loin, mais tout d'un coup, c'est tombé juste à côté de nous", raconte une femme hospitalisée avec des blessures au visage. "Mes deux cousins et mon père sont morts", dit-elle. "On commence à être à court de certains équipements", déplore un médecin, qui craint que bientôt, l'équipe médicale ne puisse plus traiter ses patients. Roquettes tirées par le Hzebollah depuis le Liban, bombardements israéliens... Jusqu'où l'escalade va-t-elle se poursuivre ? "Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs", a assuré Benyamin Netanyahou.

