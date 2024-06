En images De la Mayenne à l'Isère, les crues et les inondations touchent plusieurs départements

Après des orages et des fortes pluies, des cours d'eau ont débordé et provoqué d'importants dégâts dans plusieurs communes depuis mercredi.

Des rues et des maisons inondées. Des rivières ont débordé, vendredi 21 juin, dans l'Ouest et le Centre, ainsi qu'en Isère. Des crues, survenues après des orages et des fortes pluies, ont provoqué des inondations et d'importants dégâts depuis mercredi. D'abord en Mayenne et dans le Maine-et-Loire, deux départements placés en vigilance rouge pendant la journée de jeudi, avant d'être rétrogradés en orange. La Nièvre et l'Yonne sont aussi concernées. Tandis qu'en Isère, le niveau de la Romanche, en crue, est élevé. En tout, huit départements sont concernés par au moins une vigilance orange, vendredi à la mi-journée, soit pour risque de crues, soit pour pluie-inondation. Franceinfo revient en images sur ces intempéries.

A Craon, des "débordements exceptionnels"

"J'ai déjà vu des inondations il y a environ vingt-cinq ans, mais on avait eu le temps de voir venir. Là, c'est arrivé très brutalement, on n'avait encore jamais vu ça." Habitante de Craon, en Mayenne, depuis plus de quarante ans, Marie-Annick décrit une situation extraordinaire à France bleu. Jeudi, l'Oudon a inondé le centre de cette petite ville de 4 500 habitants. En début d'après-midi, cette rivière, qui traverse la Mayenne et le Maine-et-Loire, a atteint à Craon un niveau de 3,25 mètres, bien au-delà de la "crue historique" de 1996 (2,86 mètres), selon Vigicrues qui signale des "débordements exceptionnels" du cours d'eau.

D'après la mairie de Craon, 115 foyers, soit 350 habitants, sont situés dans la zone concernée par les inondations et près de 300 foyers ont été privés d'électricité dans la journée de jeudi. Une salle des fêtes a été ouverte pour accueillir les personnes contraintes de quitter leur logement le temps de la crue. Dix-huit personnes évacuées en raison des inondations ont été accueillies dans le camping municipal, a précisé le maire de la ville.

"Quand je suis parti vers midi, j'avais une table qui flottait dans le jardin et plus de 20 cm d'eau dans la maison." Henri Robert, habitant de 78 ans à l'AFP

Des secouristes, poussant un canot jaune, sont allés à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas souhaité quitter leur domicile.

Un secouriste parle à une habitante dans une rue inondée de Craon (Mayenne), le 20 juin 2024. (ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / AFP)

La décrue s'est amorcée en début d'après-midi et le niveau de l'Oudon était redescendu à environ trois mètres en milieu de soirée, selon la préfecture de Mayenne. Vendredi matin, il atteignait 2,54 mètres, selon France Bleu.

Le jour se lève à Craon et le niveau de l'Oudon est encore très haut avec un débit important. 2m54 au noveau du vieux-pont contre 3m25 au plus fort de la crue jeudi midi. Il n'y a presque plus d'eau dans les rues inondées hier #Mayenne pic.twitter.com/oMkV3Cet1O — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) June 21, 2024

L'ampleur des inondations à Craon est nette, vue du ciel, photographiée jeudi par Vincent Raynal pour France 3 Pays de la Loire.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu sur place vendredi matin, pour notamment rencontrer les sinistrés et les services de secours et visiter les zones affectées. Il est également attendu dans le Maine-et-Loire. Dans ce département, à Saint-Mathurin-sur-Loire, quelque 62,6 mm de cumul de précipitations ont été relevés vendredi à 5 heures, selon les météorologues. Il a annoncé le lancement de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dès mi-juillet pour les communes touchées par les crues en Mayenne.

Dans la Nièvre, "l'eau est montée d'un coup"

Le département de la Nièvre a également subi de fortes pluies, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une quarantaine de routes coupées dans les heures qui ont suivi. Le village de Narcy, situé à 30 kilomètres de Nevers, a été inondé, jeudi. De nombreux riverains du centre-ville ont dû être évacués, d'après France 3 Bourgogne Franche-Comté. Dans une boulangerie, la montée des eaux a surpris les propriétaires, alors qu'ils servaient des clients. "On savait que ça tombait, mais on ne pensait pas que ça allait venir jusque-là", témoigne le boulanger, Fabrice Seutin.

"Mon épouse était en train de servir un client, j'ai entendu crier. Il y a une bouche d'égout qui a explosé, tout est sorti et c'est venu d'un seul coup." Fabrice Seutin, boulanger à France 3

Avec des dégâts qui peinent encore à être pleinement estimés, le boulanger a peur pour l'avenir : "On était en redressement. Il y a une cagnotte en ville qui s'est mise en route pour nous sauver, mais c'est compliqué."

Un riverain parle d'un orage "sévère" qui a nécessité l'intervention des services de secours. "Après avoir parlé avec des voisins, j'ai compris qu'à partir de 8h30, l'eau est montée d'un coup, le ruisseau et la rivière sont sortis de leur lit", rapporte-t-il à France 3.

Un peu plus haut, à Clamecy, traversé par l'Yonne, la décrue de la rivière a commencé, vendredi matin, après être montée à 1,90 m au-dessus de la normale jeudi, selon le maire. "Hier à 14 heures j'allais me promener quand on m'a rappelée pour me dire que la rue était inondée à moitié. (...) En peu de temps, c'est monté très très vite. Mon couloir a été inondé, témoigne Martine, une habitante, face à la caméra de BFMTV. On va éponger et puis ça va aller".

Au total, une cinquantaine de communes ont été touchées, selon la préfecture de la Nièvre. D'après France 3, à Pougues-les-Eaux, le casino est inondé : les machines à sous ont notamment été touchées par la crue. La piscine de la ville n'a pas non plus été épargnée.

[Retour sur images 📸]

Michaël Galy, préfet de la Nièvre s'est rendu sur le terrain auprès des communes impactées par les intempéries dans le département de la Nièvre.

➡️Plusieurs communes visitées : Chaulgnes, Narcy, La Marche et Champvoux pic.twitter.com/Em8kk0o2hf — Préfet de la Nièvre 🇫🇷 (@Prefet58) June 21, 2024

En Isère, des habitants évacués par hélicoptère

A pied du massif des Alpes aussi, les cours d'eau ont débordé. En Isère, des habitants sont en cours d'évacuation par hélicoptère, vendredi, dans le hameau de la Bérarde, sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Ils sont "transportés vers les Deux Alpes", ont précisé les secours à France Bleu Isère. Les habitants sont isolés depuis la coupure de la route départementale par "une crue torrentielle du torrent du Vénéon, liée aux pluies abondantes et à la fonte des neiges", précise la préfecture.

"C'est un petit miracle qu'il n'y ait pas de victime pour l'instant, la nuit a été très compliquée", raconte sur France Bleu Jean-Louis Arthaud, le maire de Saint-Christophe-en-Oisans.

🔴 Le Vénéon est déchaîné en Oisans. Les habitants n’ont jamais vu ça. 97 personnes du hameau La Bérarde, coupé du monde, ont été héliportées vers les Deux Alpes pic.twitter.com/qTcqctcRGE — France Bleu Isère (@francebleuisere) June 21, 2024

Dans le département, la Romanche reste aussi en vigilance orange pour le risque de crues. Le niveau de ce cours d'eau va repartir à la hausse vendredi, sous l'effet des précipitations tombées en fin de nuit. Le pic de crue est attendu dans la journée, "avec un fort risque de dépassement du seuil des débordements dommageables", précise Vigicrues. Plus loin, la ville de Grenoble n'est pas épargnée : la voie sur berge est fermée depuis jeudi pour cause de chaussée inondée.