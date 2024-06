La Mayenne et le Maine-et-Loire placés en vigilance orange aux crues

Deux départements sont placés en vigilance orange face au risque de crues, jeudi 20 juin. Il s'agit de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Dans son bulletin, Météo-France signale une "crue importante de l'Oudon". "Les fortes intensités de pluies tombées en début de nuit de mardi 18 juin et dans la matinée du mercredi 19 juin sur l'amont du bassin de l'Oudon ont engendré une montée rapide à la station de Cossé-le-Vivien (hors tronçon surveillé)", signale le site Vigicrues, qui alerte sur un phénomène "important et inhabituel pour la saison". Le risque porte également sur les stations de Craon et de Segré.

La vigilance orange orages a été levée dans le Cher, la Nièvre et l'Yonne. Météo-France signale une "baisse de l'activité orageuse" ce jeudi, "avant une nouvelle salve orageuse en matinée par le sud avec des cumuls de précipitations notables (de l'ordre de 50 mm) attendus entre l'ouest de l'Occitanie et l'ouest Auvergne".