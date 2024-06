Onze départements restent en vigilance orange pour crues et pluie-inondation

Il s'agit de la Sarthe, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes pour l'alerte pluie-inondation et de la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, l'Yonne et l'Isère pour les risques de crues.

Onze départements sont actuellement en vigilance orange pour des risques de crues et de pluie-inondation, vendredi 21 juin. Il s'agit de la Sarthe, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes pour l'alerte pluie-inondation et de la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, l'Yonne et l'Isère pour les risques de crues. Dans son bulletin, Météo-France signale notamment "62,6 mm à Saint-Mathurin-sur-Loire", "61,1 mm à Romorantin, dont 23 mm en 12 minutes" ou encore "59 mm au Mans", tombés au cours des douze dernières heures.

En revanche, l'alerte rouge pour la Mayenne et le Maine-et-Loire a été levée vendredi matin, après une "crue exceptionnelle dans le secteur de Craon" et une "crue modérée dans le secteur de Segré" sur l'Oudon. Dans les autres départements en alerte "crues", le site Vigicrues évoque un phénomène "important pour la saison" sur l'Yonne amont et une "crue modérée à assez forte" sur l'aval de la Romanche.