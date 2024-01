Direct Episode de froid : Météo-France appelle à la "prudence" en raison du risque de verglas

#METEO Le ciel sera également très nuageux de la Bretagne vers la région parisienne et la Champagne-Ardenne, mais plus lumineux au nord du pays. Dans le Sud, de la pluie est à prévoir sur le Languedoc-Roussillon, sur le sud de Paca et sur l'extrême sud de Rhône-Alpes, avec de la neige sur les Cévennes à partir de 700-900 mètres, et de faibles chutes de neige possibles sur le nord de la vallée du Rhône. Plus de détails sur notre page météo . #FROID