Direct Guerre dans la bande de Gaza : Antony Blinken rencontre Mahmoud Abbas, après avoir exhorté Israël à épargner les civils

#ISRAEL_PALESTINE Les forces américaines et britanniques ont abattu hier 18 drones et 3 missiles au-dessus de la mer Rouge, tirés depuis des zones sous contrôle des houthis au Yémen, a annoncé l'armée américaine. "Les houthis soutenus par l'Iran ont lancé une attaque complexe de conception iranienne à l'aide de drones, de missiles de croisière antinavire et d'un missile balistique antinavire depuis des zones sous contrôle des Houthis du Yemen dans le sud de la mer Rouge", a déclaré le Commandement militaire américain au Moyen-Orient dans un communiqué.