Euro de hand : les Bleus démarrent tranquillement contre la Macédoine du Nord et s’offrent un record mondial d’affluence

Comme les Bleus du foot dans quelques mois, ceux du hand ont lancé leur Euro à la Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf (Allemagne), enceinte de football reconvertie en salle de handball pour l’occasion, devant plus de 50 000 spectateurs, record du monde à la clé. Face à la Macédoine du Nord, mercredi 10 janvier, les hommes de Guillaume Gille ont toutefois mis un long quart d’heure pour trouver leurs repères. Mais passée cette mauvaise entame de match, les champions olympiques en titre ont logiquement déroulé pour finalement s’imposer 39-29.

Les premiers matchs de grandes compétitions ont souvent la réputation d’être difficiles à négocier, et l’opposition contre les Macédoniens n’a pas manqué à la règle. Peu en réussite au tir et trop attentistes en défense, les Bleus ont été mis en difficulté durant le premier quart d’heure, avec même un avantage de deux buts pour leurs adversaires à la 15e minute. Moment choisi par Guillaume Gille pour poser son premier temps mort et effectuer des rotations. Elohim Prandi a remplacé Nikola Karabatic, alors qu’un autre Nikola, Mitrevski, le gardien macédonien, brillait bien plus pour mettre en échec les Bleus (10 arrêts dans le match).

Du temps de jeu pour tout le monde

Avec l’entrée de Karl Konan également en défense, et un Hugo Descat impeccable au tir (7/7), les Tricolores ont changé de visage après ce temps mort. Ils ont rapidement repris quatre buts d’avance à la pause, et ont pu compter sur une meilleure assise défensive pour conserver et creuser leur écart. Grâce à leur profondeur de banc, les hommes de Guillaume Gille ont également fait la différence dans la dimension physique, pour terminer la rencontre avec un avantage de dix buts.

"C’était un match d’entrée de tournoi, face à une équipe qui nous a donné du fil à retordre, mais c’est nous qui avons dicté les bons et les mauvais moments de ce match, a analysé le sélectionneur à l’issue de la rencontre au micro de beIN Sports. On a permis à l’ensemble du groupe de pouvoir rentrer dans la compétition. Sur le jeu il y a beaucoup à redire, mais c’est plutôt logique sur un premier match".

Davantage attendus contre l’Allemagne pour le troisième match de la poule, qui devrait être une finale pour la première place du groupe, les Bleus vont continuer à monter en puissance contre la Suisse, dimanche (18 heures).