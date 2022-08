Orages en Corse : "Il faut compléter la loi littoral", selon la fédération nationale de l’hôtellerie de plein air

"Il faut compléter la loi 'littoral'", demande ce vendredi après-midi sur franceinfo le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air Nicolas Dayot, après les orages qui ont fait cinq morts jeudi 18 août en Corse, dont deux dans deux campings.

>> Orages en Corse : suivez l'évolution de la situation en direct

franceinfo : Êtes-vous favorable et aviez-vous déjà entamé une réflexion sur ces constructions d'abris en dur préconisée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ?

Nicolas Dayot : Nous avons la chance d'être situés dans des endroits à haute valeur touristique et très proche de la nature donc, évidemment, les campings sont depuis toujours en adaptation permanente aux phénomènes naturels, mais la question des abris n'a jamais été évoquée. On sera évidemment ouverts à la discussion mais il faut envisager techniquement la suite. Le ministère de l'Environnement acceptera-t-il ces abris dans des endroits complexes ? On verra. En tout cas, ça rentre dans une démarche globale de progrès puisque le dérèglement climatique nous apprend à nous remettre en cause en permanence. C'est peut-être un nouvel acte qui commence avec ce phénomène particulier.

Faut-il revoir le cadre juridique et donc la loi "littoral" ?

Déjà, en matière de littoral, les situations sont très disparates d'une région à une autre. L'un des gros sujets de la profession, c'est effectivement l'adaptation des littoraux parce que 29% des 7 600 campings français se situent sur une commune littorale et qu'ils représentent la moitié de la fréquentation nationale. Il faut compléter cette loi qui a été votée en 1986. À l'époque, on ne parlait pas tellement de changement climatique. Or, dans les 20 ou 30 ans qui viennent selon le GIEC, on va devoir se transformer.

Quelle mesure imaginez-vous pour compléter la loi ?

La loi "littoral" ne permet pas par exemple de relocaliser un camping confronté à un effet du changement climatique, que ce soit la montée des eaux ou l'érosion côtière. Dans certains cas, il faudra seulement réaménager les campings mais dans d'autres, il faudra les relocaliser. Pour cela, il va falloir créer un volet changement climatique dans la loi. La loi climat et résilience aborde déjà ce sujet donc la prise de conscience est déjà faite au sein de l'Etat mais ça ne va clairement pas assez loin pour sauver tous les campings.