DIRECT. Corse : de nouveaux orages, au lendemain d'intempéries meurtrières

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORAGES

: La nuit a été "heureusement plus calme" en Corse, avec "une pluie normale", et s'est passée "aussi bien que possible", selon le président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse, Gilles Simeoni. "Je pense que les personnes [évacuées] pourront réintégrer leurs différents campings dans le courant de la journée", avance-t-il, rappelant que la décision "relève de l'autorité préfectorale".



: Les violents orages en Corse, qui ont fait cinq morts et 20 blessés, font la une de plusieurs journaux ce matin.



: Bonjour @ElisabethA. Un numéro vert a été mis en place par la préfecture de Corse-du-Sud, pour joindre la cellule d'information au public : 04 95 11 12 92. Bon courage à vous.

: Nous sommes sans nouvelles de nos enfants qui étaient au camping de Sole e Vista ? Comment faire ?

: Plusieurs campings ont été évacués hier soir, en prévision des orages de la nuit. En Haute-Corse, 5 400 personnes "hébergées dans les campings les plus exposés (Calvi, Calenzana, Aregno, Algajola, Corbara et Monticello) ont été mises en sécurité", selon la préfecture. La vigilance orange en Corse est en vigueur jusqu'à 9 heures.

: Les deux départements corses restent en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations. "Des orages actifs se forment toujours en mer, explique Météo France. On a mesuré des rafales à 97 km/h au cap Sagro et 80 km/h à Ile Rousse." Les côtes sont les plus exposées aux intempéries, en particulier la côte ouest.

: Voici les titres de ce vendredi matin :



• De nouveaux "orages généralisés" se sont abattus sur la Corse, cette nuit. Les deux départements corses sont en vigilance orange, alors que "de fortes précipitations sont attendues sur l'ouest de l'île".



• Hier, un premier épisode orageux particulièrement violent a fait cinq morts et 20 blessés, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin avait annoncé par erreur un sixième mort, dans la soirée.



