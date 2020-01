Climat : dans les jardins, des floraisons avant l'heure

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans un jardin de l'ouest parisien, perce-neige, violettes et primevères sont là depuis près d'un mois. Beaucoup trop tôt pour des plantes qui fleurissent habituellement en fin d'hiver. La gérante des lieux s'en inquiète : "on se dit que la nature ne joue plus son cycle naturel et on est vraiment dans la réalité du dérèglement climatique".

Le changement climatique pas encore au programme des écoles d'horticulture

Les considérations climatiques ne sont toutefois pas encore entrées dans les manuels. À l'école d'horticulture de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), on pense d'abord aux fondamentaux. L'essentiel c'est de maitriser les cycles normaux des végétaux avant de se lancer dans leurs exceptions, comme l'explique ce spécialiste de la taille : "déjà, il faut qu'ils apprennent comment est fait l'arbre, comment on le taille et après, on raisonne différemment". La sève va poursuivre sa cadence. Les températures resteront supérieures aux normales de saison toute la semaine de la mi-janvier.

