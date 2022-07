"Le répit sera de courte durée" : Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans l'Hexagone pour début août

Jamais deux sans trois. Après la canicule de juin, puis celle de la deuxième quinzaine de juillet, encore plus intense, une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la France. "On s’attend à nouveau à des températures élevées à partir de dimanche [le 31 juillet], pour au moins quatre jours", annonce Jean-Yves Choplin, prévisionniste chez Météo France. L'institut ne sait pas encore si cette nouvelle vague de chaleur se prolongera au-delà du mercredi 3 août.

Prévision ECMWF pour la première semaine d'août : renforcement des conditions anticycloniques en altitude, induisant le retour d'une forte chaleur généralisée et une persistance de la sécheresse. pic.twitter.com/JEgEouoRhn — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) July 25, 2022

Seule bonne nouvelle à l'horizon, elle sera probablement moins intense et moins longue que la précédente. "A partir de dimanche, on prévoit des températures qui approchent les 30°C dans la moitié nord du pays et qui dépassent les 32-33°C dans la moitié sud", précise Jean-Yves Choplin. Selon le prévisionniste, le mercure devrait prendre 1 ou 2°C tous les jours jusqu'à mercredi. On aura alors "plus de 30°C" dans le nord du pays et "35°C" dans le sud.

Pas de "poussées chaudes" pour cette fois

Alors que la vigilance orange canicule a été levée mardi 26 juillet pour les derniers départements du sud-est de la France, le reste du pays connaissait une accalmie dans une relative fraîcheur. "Le répit sera de courte durée, prévient Jean-Yves Choplin. L'anticyclone des Açores, responsable de la canicule de juillet, revient sur le territoire."

Un phénomène de dôme de chaleur touchera de nouveau l'Hexagone, selon Météo France. "L'anticyclone bloque l’air et le soleil réchauffe cet air toujours au même endroit et donc la chaleur reste", explique Jean-Yves Choplin. Néanmoins, la France métropolitaine devrait échapper au phénomène des "poussées chaudes", qui avait conduit à un dépassement des records de températures en juillet.

La vague de chaleur de juillet, d'une durée de 14 jours (du 12 au 25 juillet inclus), constitue désormais la 45ème vague de chaleur recensée depuis 1947.



3ème la plus intense, avec un pic de l'indicateur thermique national à 28.0°C le 18/07

5ème la plus longue. https://t.co/XUUeUx5eGp pic.twitter.com/AVvjAeAscW — Météo-France (@meteofrance) July 27, 2022

Ce n'est pas la première fois que la France connaît trois vagues de chaleur la même année. En 2017, quatre phénomènes similaires avaient rythmé l'été. "Ce n'est que depuis 2010 qu'on connaît des années avec plusieurs vagues de chaleur", note toutefois Jean-Yves Choplin. Leur intensité est aussi de plus en plus prépondérante, selon le prévisionniste. Celle de juillet était la troisième plus intense jamais enregistrée.