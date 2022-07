Carte Canicule : visualisez les villes où des records de chaleur ont été battus ce lundi

La journée la plus chaude de l'été est également celle de tous les records dans l'Ouest de la France. Le thermomètre a atteint des niveaux jamais vus jusqu'à présent sur la façade atlantique, d'après de premières données provisoires publiées par Météo France pour un échantillon d'une dizaine de villes. L'ensemble de ces records sont représentés sur la carte interactive ci-dessous.

"Voir ainsi des records absolus battus sur une telle quantité de villes et de stations, parfois très largement c'est un phénomène exceptionnel", constate Matthieu Sorel, climatologue à Météo France, interrogé par franceinfo. Parmi les territoires où le thermomètre a le plus grimpé, figure notamment la Bretagne. Les mesures arrêtées lundi à 17h font état de 39,3°C à Brest dans le Finistère, soit plus de 4 degrés au-dessus du précédent record qui datait du 12 juillet 1949. Plus au sud, à Nantes (Loire-Atlantique), le thermomètre a dépassé les 42°C. Ces records concernent parfois des stations de météo plus que centenaires, comme celle de Cazaux ouverte en 1921, au début du siècle dernier.

Ce coup de chaud n'est toutefois que temporaire. Dès mardi, les températures doivent chuter de 15 à 20 degrés d'après les prévisions de Météo France sur la partie ouest du pays. Dans le même temps, la vague de chaleur doit se déplacer vers l'Est et l'Ile-de-France où les thermomètres doivent encore grimper dans la journée de mardi. Mais Météo France ne s'attend pas à autant de nouveaux records de température dans ces régions où des records historiques avaient déjà été battus au cours des épisodes caniculaires de juin et juillet 2019.