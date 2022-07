Météo : trois questions sur la canicule qui dure depuis une dizaine de jours dans le Sud-Est

Le Sud-Est à bout de souffle. Une partie de la France suffoque encore, lundi 25 juillet. Météo France prévoit "des maximales souvent comprises entre 35 et 38°C". Treize départements sont placés en vigilance orange à la canicule. Pour les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme et le Gard, il s'agit du 11e jour consécutif en alerte orange. Franceinfo revient sur cet "épisode caniculaire" qualifié d'"intense et persistant" par Météo France.

1 Cette vague de chaleur est-elle inédite ?

Oui. Une canicule a traversé l'Hexagone entre le 15 et le 20 juillet et le pic a été atteint le 18 juillet, avec des températures exceptionnelles sur certains départements du Sud-Ouest et de la façade atlantique. Ce n'était pas le cas dans le Sud-Est, mais le phénomène s'est manifesté d'une autre façon : des records de température ont été enregistrés dès le 15 juillet dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard, avec plus de 40°C notamment à Nîmes et Béziers, selon Météo France.

La station de #Nîmes Courbessac, ouverte en 1921, vient de mesurer 40.1 °C (max. encore provisoire). Contrairement aux idées de ceux qui ont des avis sur tout il n'avait JAMAIS fait 40 °C en juillet à #Nîmes avant 2022. Le précédent record mensuel datait de 2019 et 2006 (38.8). pic.twitter.com/LMahpkPK2H — Francois Jobard (@Francois_Jobard) July 15, 2022

Puis la canicule s'est installée, avec, souvent, le mercure qui ne baisse pas la nuit et oscille entre 20 et 28°C à 5 heures du matin. L'épisode que connaît le Sud-Est est donc "remarquable par son caractère intense et durable", pointe Météo France, qui souligne que "certaines villes du Sud-Est et de la basse vallée du Rhône observent des séries de jours consécutifs de température maximale supérieure à 35°C au moins aussi longues qu'en août 2003".

2 Comment expliquer son caractère durable ?

"Cette région n'a pas été touchée par les passages perturbés et orageux, venus de l'ouest, qui ont rafraîchi le reste du pays ces derniers jours", explique Météo France. Alors que la plupart des départements sont repassés en jaune ou en vert dès le 20 juillet, avec une vague d'orages dans la plupart des régions, le Sud-Est a connu des températures flirtant avec les 40°C localement, dimanche 24 juillet. En cause, "une zone anticyclonique (...) sur le pays en altitude, asséchant la masse d'air et favorisant une nouvelle hausse sensible de la température", note Météo France.

Après une remontée des #températures ce #dimanche en particulier sur le sud du pays, rafraîchissement par l’ouest #lundi.

⚠️La #chaleur se maintient sur la façade est et les très fortes chaleurs sur le quart sud-est. pic.twitter.com/bJ74S3rQH1 — Météo-France (@meteofrance) July 23, 2022

3 Quelles sont les conséquences ?

Cette canicule intense et durable a des effets sur le corps humain : Santé publique France précise que la durée particulièrement longue de la canicule dans plusieurs départements pourrait davantage fragiliser les organismes.

Une autre conséquence est la sécheresse. "L'humidité des sols superficiels, en moyenne sur le territoire national, atteint un niveau record bas en cette fin juillet, devant juillet 1976", souligne Météo France, et en particulier un record bas sur plusieurs régions du quart sud-est du pays, la Corse, le Languedoc-Roussillon et, dans le quart nord-est, la Lorraine.

Aujourd'hui, selon les estimations de notre #EFFIS, de vastes régions de #France présentent un risque "Extrême" ou "Très Extrême" d'incendies de forêt



Les zones où le risque est le plus élevé sont:

➡️Au sud de #Amiens

➡️Au sud de #Lyon

➡️Autour d'#Avignon et #Nîmes pic.twitter.com/0MW7vVBoXl — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 19, 2022

Dans ce contexte de sécheresse sévère, le risque d'incendies est très important. Il pourrait être accentué par l'arrivée de la tramontane, même si celle-ci devrait rafraîchir l'atmosphère et faire enfin baisser le mercure mardi dans la vallée du Rhône.