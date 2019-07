EN IMAGES. De la Creuse aux Vosges, tour de France des paysages défigurés par la sécheresse

Ce vendredi, 77 départements sont toujours concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau à cause de la sécheresse.

De la terre craquelée à la place d'un cours d'eau. L'image est devenue presque banale en France, cet été. Vendredi 26 juillet, 77 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau à cause de la sécheresse. Vingt-neuf départements sont même "en situation de crise", selon le site gouvernemental Propluvia. Une situation préoccupante depuis plusieurs mois qui s'est encore accentuée avec les très hautes températures enregistrées lors de la deuxième vague de canicule de l'été, la semaine du 22 juillet.

Un département est particulièrement touché : la Creuse. L'étang des Landes, dans l'est du département, est pratiquement à sec, le sol est totalement craquelé et l'eau ne recouvre plus que 15 hectares sur les 100 que représente l'étang. Sur tout le département de la Creuse, il est interdit de remplir les piscines, de laver les voitures ou d'arroser les pelouses. Et même les poissons meurent, faute d'oxygène. "D'année en année, ça devient de plus en plus compliqué" pour les agriculteurs et éleveurs, alerte Nicolas Girod, secrétaire national de la Confédération paysanne. Tour de France des paysages les plus asséchés.