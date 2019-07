CARTE. Sécheresse : 77 départements concernés par des restrictions d'eau, dont 29 en situation de crise

Dans certains départements, le niveau d'alerte restreint l'arrosage des jardins ou le nettoyage des voitures.

Les conséquences de la canicule continuent à se faire durement sentir. Soixante-dix-sept départements français sont concernés par des restrictions d'eau depuis jeudi 25 juillet au matin, selon le site gouvernemental Propluvia. En tout, 155 arrêtés ont été pris et sont en cours pour inciter ou obliger les professionnels et particuliers à économiser l'eau.

La carte des restrictions d'eau par le site gouvernemental Propluvia (PROPLUVIA)

29 départements en situation de "crise"

Il s'agit de l'Allier, de la Charente, du Cher, de la Côte-d'Or, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de l'Eure-et-Loir, du Gers, de la Haute-Garonne, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Lot, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne. Des mesures d'économies d'eau importantes pour les particuliers et professionnels y sont prises. Seuls les prélèvements pour usages prioritaires sont autorisés dans ces départements.

20 départements en alerte renforcée

Ces départements ont mis en place une réduction des prélèvements à des fins agricoles et une limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins et espaces verts. Il s'agit de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Charente-Maritime, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire, de la Mayenne, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de l'Yonne, du Nord et de l'Eure.

28 départements en alerte jaune

Des mesures moins restrictives pour les particuliers et professionnels sont en vigueur dans l'Aube, le Bas-Rhin, la Corrèze, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, le Haut-Rhin, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, le Jura, la Lozère, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Territoire-de-Belfort, le Vaucluse, les Landes, les Vosges, les Ardennes, la Savoie et les Bouches-du-Rhône.

8 départements en vigilance

Aucune mesure restrictive n'a été prise, mais professionnels et particuliers sont incités à faire des économies d'eau. Il s'agit de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Hautes-Alpes, de la Manche, de la Somme, du Var, des Yvelines et du Calvados.