VIDEO. Sols craquelés, poissons morts... Le paysage de la Creuse défiguré par la sécheresse

La Creuse a des airs de désert. Avec 37°C affichés, l'étang des Landes est quasiment à sec. Après un mois de sécheresse et d'absence de précipitations, le sol est totalement craquelé. Aujourd'hui, l'eau ne recouvre plus que 15 hectares sur les 100 d'origine. Sur tout le département de la Creuse, il est interdit de remplir les piscines, de laver les voitures ou d'arroser les pelouses. Affiliés au ministère de l’Environnement, les policiers de l'eau sont chargés d'informer la population. 30% des rivières du département sont à sec et beaucoup d'autres ont des débits très faibles. Résultat : beaucoup de poissons meurent faute d'oxygène.

Les agriculteurs inquiets

Dans les pâturages, l'herbe est rare est les vaches n'ont rien à brouter. Les éleveurs doivent donc utiliser les réserves de foin prévues pour l'hiver. Eux, sont autorisés à puiser l'eau des rivières pour abreuver leurs bêtes, mais si les niveaux baissent encore ils devront recourir à l'eau du robinet. Un coût tellement important qu'ils envisagent de vendre certains animaux.

Le JT

Les autres sujets du JT