DIRECT. Canicule : le mercure va continuer de monter, 80 départements toujours en vigilance orange

: Demain, la moyenne des températures à l'échelle de la France pourrait égaler la maximale atteinte lors de la canicule de 2003.

: Mais le pire est pour demain. Jeudi sera la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire avec des températures maximales prévues supérieures à 40 °C sur un grand quart nord-est du pays.

: Aujourd'hui, Météo France s'attend à des températures maximales semblables à celles d'hier, comprises entre 36 °C et 42 °C.

: Météo France a déjà relevé de bon matin des températures très inhabituelles : 28,4 °C à Boulogne, 26,8 °C à Lyon-Saint-Exupéry, 26,5 °C à Nice, 24,3 °C à Montsouris à 5 heures.

: Voici la carte des 80 départements métropolitains toujours en vigilance orange à cause de cet épisode caniculaire. Pas de changement par rapport à hier.

: Voici les principales informations dès potron-minet :



• Le mercure va continuer de grimper. La canicule est toujours là. Presque toute la France est en vigilance orange, avec 80 départements en alerte. La circulation différenciée est toujours en vigueur à Paris ou Lyon.



• Une semaine après sa démission, François de Rugy a donné sa première interview sur France 2. L'ex-ministre s'estime "blanchi" des accusations de dépenses excessives lorsqu'il était président de l'Assemblée et ministre de la Transition écologique par deux enquêtes qui concluent - dans l'ensemble - à l'absence d'irrégularités.



• L'Assemblée nationale a ratifié l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada. Mais à une courte majorité, et avec 52 abstentions et 9 votes contre de députés LREM. Nous vous expliquons le contenu du texte.



• Le Tour de France attaque les Alpes avec une 17e étape accidentée entre Pont du Gard et Gap. Julian Alaphilippe est toujours maillot jaune. Thibaut Pinot est tout près, à la 4e place au général.