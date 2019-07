Canicule : la SNCF invite ses usagers à reporter leurs voyages dans la zone en vigilance rouge jeudi

Elle s'engage à échanger ou rembourser sans frais les billets des TGV et Intercités circulant jusqu'à jeudi soir.

Coup de chaud également à la SNCF. L'entreprise a invité, mercredi 24 juillet, ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus jeudi, jour de pic de canicule, vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge par Météo-France, qui comprennent notamment toute l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Les trains doivent circuler, mais la compagnie recommande à ses clients "qui doivent absolument se déplacer" d'emporter des bouteilles d'eau et les invite à être attentifs à leurs voisins en gares et dans les trains. Elle s'engage à échanger ou rembourser sans frais les billets des TGV et Intercités circulant jusqu'à jeudi soir.

Les fortes températures peuvent amener les rails à se dilater, et donc les voies à se déformer, ce qui oblige à limiter la vitesse des trains sur certains tronçons. Les caténaires, câbles assurant l'alimentation électrique des trains, ont également tendance à se dilater.