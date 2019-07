Du Nord à l'Yonne, vingt départements basculent en vigilance rouge pour le pic de l'épisode caniculaire

Les autorités recommandent la plus grande prudence face aux fortes chaleurs attendues mercredi et jeudi sur la quasi-totalité du pays, et plus particulièrement dans le Nord.

Des parisiens profitent du Canal Saint Martin pendant la canicule, le 23 juillet 2019 (FRANCOIS GUILLOT / AFP)