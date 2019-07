CARTE. Canicule : 25 °C, 30 °C, 35 °C et bientôt plus de 40 °C... Suivez en temps réel l'évolution de la vague de chaleur

Grâce à la carte interactive mise au point par le site Windy.com, il est possible d'observer l'évolution des températures et les prévisions pour les jours à venir.

Ce deuxième épisode caniculaire "exceptionnellement intense" n'est pas encore terminé. La canicule continue de s'intensifier, mercredi 24 juillet, et le mercure va flirter avec les 40 °C sur une grande partie du territoire avant de grimper encore un peu plus jeudi. Grâce aux données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le site Windy.com permet de suivre en temps réel l'évolution des températures dans l'Hexagone. Il offre également la possibilité d'observer les projections de températures dans les heures et les journées à venir.

Après une journée de mardi qui a vu plusieurs villes comme Brive (42,1 °C), Bordeaux (41,2 °C), Châteauroux (40,8 °C) ou Rennes (40,1°C) battre leur record absolu de chaleur, Météo France prévoit des températures "du même ordre" mercredi, avec des valeurs souvent entre 36 et 42°C. Paris notamment devrait battre jeudi son record de 1947 (40,4°C). Mais le record absolu pour la France de 46°C, qui date de juin dernier, ne sera en revanche pas atteint.