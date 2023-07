Canicule : "Je ne supporte plus cette chaleur, on compte les jours avant Noël", confient des habitants et touristes à Rome

L'Italie est particulièrement concernée par la vague de chaleur qui touche actuellement le sud de l'Europe. Il fait plus de 40°C dans de nombreuses villes de la péninsule, dont Rome, où habitants et touristes subissent ces températures caniculaires.

L'Italie se prépare à affronter son pic de chaleur, attendu le mardi 18 juillet. Le thermomètre pourrait monter à 47 degrés en Sardaigne, non loin du record d'Europe battu en 2021 par la Sicile, avec 48,8°C. La capitale, Rome, n'est pas épargnée par ces températures éprouvantes : les 2 500 fontaines où l'on peut boire, s'asperger, se rafraîchir, sont très sollicitées ces derniers jours. "C'est terrible, moi, je ne supporte pas cette chaleur, je n'en peux plus, vraiment, souffle Giovanna, venue remplir sa bouteille d'eau. On est déjà en train de compter les jours avant Noël !".

Depuis trois jours, les appels au 118, le numéro d'urgence, ont déjà augmenté de 15% selon Carlo Piccolo, médecin responsable du centre de secours du 118 à Rome. Il rappelle les fondamentaux comme "éviter absolument de sortir pendant les heures les plus chaudes, boire du liquide et surtout de l'eau plus que d'habitude". Le médecin assure que "ce sont de petites choses, mais extrêmement importantes pour éviter les conséquences négatives".

Les touristes investissent magasins et musées

La mairie a installé des arbres de trois à quatre mètres de haut devant les arrêts de bus pour permettre aux Romains, comme aux touristes, d'attendre à l'ombre. Ces derniers se font d'ailleurs plus rares dehors. Sarah, venue d'Angers, se tourne vers les musées plutôt que vers le Colisée : "Ça va, on essaie de ne pas se mettre au soleil, en plein cagnard, on va beaucoup dans les magasins pour avoir la fraîcheur. On a choisi la bonne semaine pour venir : c'est vrai que 42 degrés ça va être très compliqué, mais on est en vacances, on va faire avec !", philosophe-t-elle.

Avec 42°C, les météorologues estiment qu'il s'agit bien d'un changement climatique. "Ces vagues de chaleur ont une explication : l'invasion fréquente et périodique pendant la période estivale d'air chaud subtropical venant d'Afrique du Nord, explique Francesco Scarponi, de la Protection civile. C'est un changement par rapport à aux courants habituels en cette saison qui étaient davantage conditionnés par l'anticyclone des Açores", ajoute-t-il.

Aujourd'hui, les vagues de chaleur subtropicales envahissent la Méditerranée, alors il n'y a qu'une solution pour Giulio, un Sarde en vacances à Rome. "Il y a seulement la mer qui peut nous rafraîchir, et pour ça, nous sommes chanceux, mais cela fait 15 jours qu'il fait plus de 40 degrés en Sardaigne, raconte l'insulaire. On ne s'attendait pas à ces températures, mais bon, c'est comme ça !"

Les températures restent élevées la nuit, si bien que les médecins conseillent actuellement de dormir avec la climatisation.