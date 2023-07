Direct Canicule : 40°C sont attendus en Provence et en Corse, sept départements en vigilance orange

La vague de chaleur qui s'abat sur l'ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures dans le sud de l'hexagone et en Corse. L'intérieur de la Provence et l'île de beauté sont susceptibles d'atteindre les 40°C, ainsi que les Pyrénées-Orientales et "probablement" le Tarn et l'Isère, prévient Météo France, qui évoque un "épisode caniculaire non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière". "On ne va pas forcément battre beaucoup de records en France, mais c'est le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit, qui va avoir beaucoup d'impact sur les populations ", a expliqué François Gourand, prévisionniste de Météo France. Suivez notre direct.

Les vagues de chaleur s'accentuent. Des températures qui dépassent les 40°C en Italie, frôlent même les 48°C en Sardaigne, des régions d'Espagne à 15°C au-dessus des références saisonnières, des records attendus aux Etats-Unis : les nombreuses vagues de chaleur vont encore s'accentuer mardi dans certaines parties de l'hémisphère nord. En Grèce, 1 200 enfants ont dû quitter lundi des colonies de vacances menacées par des incendies attisés par des vents violents près de Loutraki, à environ 80 km à l'ouest d'Athènes.

Sept départements en alerte. Météo France a placé sept départements en vigilance orange pour canicule. Outre les Alpes-Maritimes, à ce niveau depuis le 9 juillet, six autres départements sont donc concernés, en plus de la principauté d'Andorre : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Le dôme de chaleur devrait se décaler à l'Est mercredi et seul quelques départements du Sud-Est devraient rester concernés par les fortes chaleurs.

Le réchauffement climatique plus fort en Europe. Le changement climatique, qui rend ces épisodes de vague de chaleur plus réguliers et plus intenses, est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale en Europe, notent les experts. Et les pays méditerranéens en souffrent particulièrement. Depuis 2000, les canicules ont été en France cinq fois plus fréquentes qu'avant 1989 et elles seront encore deux fois plus nombreuses d'ici à 30 ans.