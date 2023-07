Canicule : des records de température sont encore tombés

A. Chopin, F. Ebbhah, F. Renard, C. Astruc, N. Rougeau, E. Jacquet, V. Bour, C. Fournival, S. Issaly, Y. Blombou

Le sud du pays continue d'être durement touché par la canicule. Les Alpes-Maritimes en sont à leur 12ème jour de chaleur intense. Une situation qui complique la vie des travailleurs.

C'est le 12ème jour de canicule dans les Alpes-Maritimes. Et à 9 heures, mercredi 19 juillet, sur la plage d'Antibes, il faisait déjà 30°C. Sur la Côte d'Azur, deux records absolus de température sont tombés à Mandelieu et à Cannes (Alpes-Maritimes). À Marseille (Bouches-du-Rhône) comme ailleurs, ceux qui ont le plus souffert sont les ouvriers. Ce pizzaïolo a passé sa journée devant son four. "Il fait vraiment très chaud. Il faut boire beaucoup d'eau", raconte-t-il.

38°C dans le Gard

Le bétail aussi est à la peine. Dans l'Aveyron, un éleveur apporte régulièrement de l'eau à ses vaches. Elles doivent boire plus de 100 litres par jour en période de canicule, pour éviter un stress thermique. Dans le Gard, où la température est montée jusqu'à 38°C, il a fallu s'occuper des animaux dans les refuges. Cet épisode caniculaire devrait durer au moins jusqu’au dimanche 23 juillet. Neuf départements resteront placés en vigilance orange jeudi 20 juillet.