Incendies en Grèce : le feu continue de gagner du terrain

Les incendies en cours en Grèce continuent de progresser, mercredi 19 juillet. Les départs de feu sont nombreux, et les vents n'aident pas le travail des pompiers mobilisés.

Une fumée épaisse et des flammes toujours dévorantes, mercredi 19 juillet. Pour la troisième journée consécutive, le feu gagne du terrain dans le centre de la Grèce. Des véhicules de l'armée ont été mobilisés pour venir en aide aux pompiers, mais les départs de feu sont incessants, portés par des vents à 60 km/h. Une énorme bataille est engagée contre les flammes. Certains incendies sont visibles depuis l'espace.

Des milliers d'hectares ont brûlé

Plusieurs foyers sont encore persistants : les premiers au nord-ouest d'Athènes (Grèce), et un autre plus à l'Est, vers la ville de Corinthe (Grèce). "C'est ici que j'ai grandi, que je suis né. Voir tout ça être détruit soudainement, ça me fait mal au cœur", confie Nikos Ioanou, un pompier volontaire qui revient de deux jours de lutte contre l'incendie. Près de là, les flammes se sont éteintes, dévoilant un paysage calciné. Des milliers d'hectares ont brûlé et des maisons ont été détruites. Certains habitants déplorent le manque de moyens déployés.