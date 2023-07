Eurozapping : des incendies dans les régions turques touchées par le séisme en janvier

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 19 juillet.

La Turquie est touchée par d'importants incendies, mercredi 19 juillet. Des feux de forêt se sont déclarés dans l'ouest et le sud du pays, après les très fortes chaleurs enregistrées en Turquie ces derniers jours. La région frappée par le tremblement de terre en janvier dernier est particulièrement concernée.

La canicule continue de sévir en Italie, où la température moyenne a été de 41°C mercredi. Ces chaleurs extrêmes vont perdurer ces prochains jours, et l'alerte canicule va être maintenue. Les hôpitaux redoutent un afflux de malades, notamment de personnes âgées, particulièrement vulnérables à la chaleur.

Les agriculteurs espagnols face à la canicule

Après un hiver et un printemps très secs, l'Espagne doit maintenant faire avec un été caniculaire, et la culture des fruits s'en trouve affectée. L'année s'annonce catastrophique, faute de récoltes satisfaisantes. "La chaleur nuit d'abord à la peau du fruit. Et puis, quand on coupe les pommes, on voit qu'elles sont noires à l'intérieur", explique Xavier Gorgues, agriculteur espagnol.