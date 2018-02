Après un nouveau dérapage, YouTube sanctionne Logan Paul et le prive de revenus publicitaires

Le youtubeur a posté une vidéo, le 5 février, dans laquelle il s'attaque à des rats morts à coups de Taser.

Un mois après avoir suscité la polémique pour avoir montré un cadavre aperçu dans "la forêt des suicides" au Japon, le youtubeur Logan Paul refait parler de lui. Dans une vidéo postée lundi 5 février, l'Américain aux 16 millions d'abonnés sur YouTube s'attaque à des rats morts à coups de Taser.

Dans cette vidéo, censée lancer la deuxième saison des "Vlogs de Logan Paul", le jeune homme s'acharne pendant plus d'une minute avec un pistolet à impulsion électrique sur les cadavres de deux rats retrouvés sur la terrasse de sa maison, décrit le Huffington Post. Le même jour, il déclare sur son compte Twitter qu'il "avalera une capsule de liquide par retweet", au moment où le centre antipoison américain alerte sur les risques du "Tide pod challenge", qui consiste à ingérer des capsules de lessive. A la suite de cette publication, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation.

"Je me suis fait descendre par le monde entier après avoir filmé un cadavre. Je me suis excusé, j'ai donné de l'argent aux associations. Maintenant il faut que mes vidéos ne fassent plus trop de bad buzz. Et si j'allais taser des rats morts ?". Un génie ce mec. #LoganPaul — Magnus (@MagnusIsHere) 9 février 2018

Non mais c’est rien... Les gens vont continuer à l’aimer, s’abonner, liker... Et puis il fera une vidéo d’excuses dans 5 jours avec un reportage sur la maltraitance animale et donnera de la thune et HOP on oubliera tout !#loganpaul — Yann aka BBBuzz (@_BBBuzz) 9 février 2018

Face à ces réactions, YouTube a décidé de suspendre temporairement les publicités sur son compte. "Nous pensons qu’il a fait preuve d’un comportement dans ses vidéos qui non seulement rend sa chaîne inadaptée aux annonceurs, mais qui est aussi potentiellement dommageable pour l’ensemble de la communauté des créateurs", a déclaré un porte-parole de YouTube au Monde.