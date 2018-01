Qu'est-ce que le "Tide pod challenge", ce défi qui inquiète aux Etats-Unis ?

C'est le nouveau défi qui inquiète sur le web. Depuis plusieurs semaines, de jeunes Américains se filment en train de croquer des capsules de lessive liquide (en anglais, pods) de la marque Tide et postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Une pratique encore marginale, mais qui semble connaître une forte augmentation depuis début janvier.

Selon l'Association américaine des centres antipoison, citée par le site Snopes, 40 cas ont été recensés outre-Atlantique sur les 11 premiers jours de l'année 2018, soit 20% du total recensé sur l'ensemble de l'année 2017. La pratique concerne des adolescents âgés de 13 à 19 ans.

Difficile de comprendre ce qui motive ces jeunes à se prêter à un tel défi. Certains messages postés sur les réseaux sociaux soulignent la ressemblance de ces capsules colorées avec des bonbons. "Mais les adolescents qui croient s'amuser se mettent en réalité en danger en ingérant cette substance toxique", avertissent les autorités sanitaires américaines.

La viralité du phénomène a obligé Tide, qui commercialise ces capsules de lessive, à réagir. Dans une vidéo postée sur Twitter, la marque a convoqué Rob Gronkowski, une star de la NFL (la ligue de football américain) pour tenter de dissuader de passer à l'acte. "Utilisez les Tide pods pour faire la lessive, pas pour les manger !", lance le sportif.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ