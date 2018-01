Le youtubeur Logan Paul critiqué après avoir filmé un cadavre dans la "forêt des suicides" au Japon

La vidéo était intitulée "On a trouvé un corps dans la forêt des suicidés au Japon..." Le youtubeur américain Logan Paul a été vivement critiqué après avoir posté le 31 décembre les images du cadavre d'un jeune homme pendu dans la forêt japonaise Aokigahara, connue pour les nombreux suicides qui y ont lieu chaque année. La vidéo, retirée le 2 janvier de sa chaîne YouTube "Vlogs", a tout de même été vue par plus de six millions de personnes.

Sur ces images, on voit Logan Paul et des amis, partis camper dans la forêt, s'avancer entre les arbres après avoir aperçu au loin une personne pendue. Sans couper la caméra, ils s’approchent et réalisent des gros plans du corps. Ils restent plusieurs minutes à proximité de la dépouille, enchaînant rires et commentaires déplacés : "Yo, t'es vivant ?", "Est-ce que tu es parmi nous ?", "Beaucoup de choses se passent dans ma tête, c'est la première fois que je vois ça", "Ses mains sont violettes, il a dû faire ça ce matin."

Voici un extrait de la vidéo publié sur Twitter, qui ne contient aucune image choquante.

Avec cette vidéo, l'Américain de 22 ans s'est attiré les foudres des internautes et de certaines personnalités. L'acteur Aaron Paul, connu pour son rôle dans la série Breaking Bad, a violemment pris à partie le jeune homme. "Comment oses-tu ? Tu me dégoûtes. Je n'en reviens pas que tant de jeunes t'admirent. J'espère que cette vidéo va les réveiller. Tu n'es qu'une merde. Le suicide n'est pas une blague. Va brûler en enfer", a-t-il publié sur son compte Twitter.

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap