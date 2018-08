Cuba : les habitants auront bientôt la 3G

Cuba est l'un des pays les moins connectés, mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Les Cubains ont pu tester pendant 48 heures l'internet mobile. "C'est très facile et très rapide grâce à la 3G", rapporte un jeune homme. Pour l'instant, le forfait mobile est très cher : 40 euros par mois, plus que le salaire moyen. Et communiquer dans la rue n'est pas si évident pour certains. Comme une Cubaine, âgée d'une trentaine d'années. Elle raconte : "De chez vous, vous pouvez vous connecter, parler autant que vous voulez et personne ne sait de quoi vous parlez. Alors que dans la rue, tout le monde entend, même si vous mettez un casque."

"Favoriser la croissance économique"

D'ici la fin de l'année 2018, la moitié des Cubains auront bientôt accès à l'internet mobile. Le président Miguel Diaz-Canel estime que cela "favorisera la croissance économique et permettra aux Cubains de défendre leur révolution".