VIDEO. "Paul Horner : le roi des fake news" : regardez le dernier épisode de la série documentaire "La Fabrique du mensonge"

"Fake news" : c'est un mot qui a envahi notre quotidien et une réalité qui concerne tous les domaines, de la politique aux faits-divers en passant par la santé. Les motivations de ceux qui fabriquent ces fausses informations sont multiples : influencer l’opinion, changer le cours d’une élection ou tout simplement gagner de l’argent, comme le montre La Fabrique du mensonge, une série de six documentaires initiée par Félix Suffert Lopez, et réalisée par Arnaud Lievin et Elsa Guiol. Franceinfo.fr vous propose de regarder en direct, samedi 20 avril, à 20h20, le dernier volet, intitulé Paul Horner : le roi des fake news.

Un menteur capable du pire pour devenir célèbre

En 2016, des dizaines d’articles complètement faux se répandent sur internet et perturbent la campagne présidentielle américaine. Derrière ces articles, se cache un seul homme : Paul Horner. Cet Américain originaire de l'Arizona n'est ni un hacker, ni l'instrument d’un gouvernement étranger, juste un illustre inconnu, provocateur, accroc aux médicaments, et qui n'a qu'un rêve : devenir célèbre par tous les moyens. Ce geek a compris une chose avant tout le monde : les géants du web se soucient peu du contenu et grâce à eux, on peut gagner beaucoup d’argent, en se basant sur une certitude : "Les gens croient tout ce qu'ils lisent, même quand c'est faux, et surtout si cela va dans leur sens."

