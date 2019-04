États-Unis : des tornades meurtrières

À Franklin, au Texas (États-Unis), un quartier est complètement détruit. Le vent a atteint des rafales de 125 km/h. Près d'une soixantaine de maisons, des entreprises et l'église du village ont été littéralement soufflées. Depuis samedi 13 avril, une vingtaine de tornades ont balayé le sud et le centre-est des États-Unis. Du Texas à la Louisianne en passant par l'Alabama et le Kentucky.

Une tempête de neige à Chicago

Au moins huit personnes ont trouvé la mort, dont trois enfants. Au Texas, deux d'entre eux ont été tués lorsque la voiture de leurs parents a été écrasée par un arbre. "La maman est venue frapper à ma porte, elle criait 'aidez-moi'. Je suis sorti, j'ai vu son mari et l'arbre tombé sur leur voiture et là j'ai compris que c'était grave", raconte un témoin. Partout, les mêmes scènes de désolation. Des milliers de foyers américains sont privés d'électricité. Plus au nord, à Chicago, une violente tempête de neige s'est abattue sur la ville. Jusqu'à 15 centimètres. Un record, à cette période de l'année.

