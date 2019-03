Etats-Unis : une tornade fait au moins 22 morts en Alabama

"Je pense que le nombre va encore augmenter", regrette Jay Jones, le shérif du comté de Lee. Au moins 22 personnes ont été tuées par une tornade, dimanche 3 mars, en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis. Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été hospitalisées, certaines avec des "blessures très graves", selon le shérif, qui s'exprimait sur des chaînes de télévision locales des réseaux CBS et NBC. Des enfants figurent parmi les victimes, d'après une source de la chaîne MSNBC.

D'après les services météorologiques américains, la tornade qui a frappé le comté de Lee était accompagnée de vents allant de 218 à 266 km/h. Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais les services météorologiques ont indiqué qu'il y en avait eu plusieurs. Selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu'"au moins une dizaine" au total ont été recensées en Alabama et en Géorgie dans la journée de dimanche.

Des images diffusées sur les chaînes de télévision ou postées sur les réseaux sociaux montraient des bâtiments fortement endommagés, certains avec le toit arrachés ou les murs effondrés, des arbres fendus en deux et des routes jonchées de débris et impraticables.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances. "Les tornades et les orages ont été vraiment violents et il pourrait y en avoir d'autres. Aux familles et aux amis des victimes, et aux blessés, que Dieu vous bénisse tous !" a-t-il tweeté, invitant les habitant à "rester prudents".

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!