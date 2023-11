Tourisme : New York instaure une politique restrictive pour les locations de courte durée

Durée de la vidéo : 3 min

Chaque année, 60 millions de touristes découvrent la ville de New York aux États-Unis. Cependant, voyager dans la Grosse Pomme pourrait se révéler plus difficile. En effet, depuis le 1ᵉʳ septembre, la municipalité a instauré une politique restrictive pour les locations de courte durée.

Son énergie et son magnétisme attirent les touristes du monde entier. Seulement, se loger à New York (États-Unis) pourrait devenir un casse-tête pour les 60 millions de visiteurs, qui, chaque année, posent leurs valises dans la ville qui ne dort jamais. Dans les beaux quartiers de Manhattan, une propriétaire loue un trois pièces depuis des années sur Airbnb. Il faut compter 300 euros environ pour six personnes. La propriétaire filtre avec l’illégalité depuis que les règles de la location ont été durcies.

De loyers très élevés

"Je ne peux plus louer qu’une seule chambre et pour deux personnes seulement. (…) Je suis aussi obligée de loger ici", déplore la propriétaire. Si elle ne respecte pas ces obligations, elle risque une amende de 5 000 dollars. Depuis le 1ᵉʳ septembre, New York a mis en place les règles les plus restrictives au monde pour les plateformes de location de courte durée. Pour ceux qui habitent à New York à l’année, la ville est très chère. Louer un trois pièces coûte en moyenne 3 500 euros par mois. Selon un militant anti-Airbnb, les plateformes ont fait s’envoler les prix.