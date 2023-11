Coupe du monde de ski : polémique après le pillage d’un glacier à Zermatt, en Suisse

Durée de la vidéo : 2 min

À quelques jours de la Coupe du monde de ski à Zermatt, en Suisse, un glacier est pillé par des pelleteuses pour préparer la piste. Cette démarche crée une forte indignation.

Un glacier creusé par des pelleteuses à Zermatt, en Suisse. Depuis quelques semaines, sans relâche, elles déplacent de la neige pour préparer deux pistes pour la Coupe du monde de ski, qui se tiendra dans quelques jours. Les épreuves étaient pourtant annoncées comme écologiques. Les images surprenantes font polémique. Certains sportifs s’indignent, comme Alexis Pinturault.

Des années "catastrophiques"

Pour l’ancienne championne olympique Florence Masnada, "les images sont terribles". Elle assure : "Ce n’est pas la promotion du ski qu’on fait, c’est l’enterrement du ski qu’on est en train de faire." Pour les scientifiques aussi, la démarche est aberrante, alors que 94 % des glaciers dans les Alpes pourraient disparaitre d’ici à 2100. "Les deux dernières années ont été catastrophiques. Les glaciers ont perdu 3 à 4 mètres d’épaisseur chaque année", déplore Etienne Berthier.



Seulement, la Suisse n’est pas la seule à déplacer de la neige. En 2022, en France, il avait fallu en livrer par camion pour fabriquer un circuit de biathlon dans une vallée verdoyante en décembre. Si la neige est de plus en plus rare, les compétitions démarrent de plus en plus tôt pour des raisons économiques.