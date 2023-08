Plus qu'une petite dizaine de jours avant la rentrée. Celle-ci sera marquée par une hausse significative des prix des fournitures scolaires, avec +10 % en moyenne sur un an. Il y a un mois, le gouvernement a demandé à la Répression des fraudes d'enquêter sur de possibles abus.

Dernière ligne droite avant la rentrée, et dans les rayons, cette année, il n'est pas question de trop dépenser. En un an, le prix des fournitures scolaires a en effet bondi en moyenne de 10 %, et atteint les 14 % même pour les cahiers, classeurs et feuilles. En rayon, les prix évoluent très vite, alors la Direction des fraudes multiplie les contrôles. L'objectif est de traquer les promotions trompeuses ou les défauts d'affichage.

Gare aux promotions trompeuses

"Une promotion, c'est un produit qui est mis en avant dans un magasin, mais cela ne s'appuie pas nécessairement sur une réglementation particulière, qui imposerait à la marque ou à l'enseigne qu'il s'agisse d'une bonne affaire pour les consommateurs", avertit Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. En cas de doute ou de litige, il est possible de faire un signalement directement sur le site de la Répression des fraudes.