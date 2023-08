Infographies Rentrée scolaire : découvrez la hausse des fournitures avec notre panier de courses franceinfo

Le total de notre panier de courses spécial rentrée scolaire, composé uniquement de fournitures scolaires, est en hausse de 6% sur un an.

Dans mon cartable, il y a dix cahiers, une règle, une trousse, des stylos, une gomme... Et dans mon porte-feuille, huit euros en moins par rapport à l'an dernier. Le prix des fournitures scolaires est en effet en hausse de 6% depuis l'été dernier, selon le panier de courses franceinfo spécial rentrée des classes 2023, en partenariat avec France Bleu et NielsenIQ. Au total, ces 41 articles coûtent 134,92 euros en 2023, contre 127,33 euros l'an dernier.

Six pour cent, c'est une hausse élevée des prix sur un an, "plus forte que les années précédentes, mais c'est moins fort que ce qu'on peut connaître sur l'alimentaire", constate Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ. Il faut dire que pour les supermarchés, le rayon de la rentrée scolaire est un moyen d'attirer de nouveaux clients.

Le ticket de caisse moyen de notre panier de courses de la rentrée affiche un total de 134,92 euros. (MDD : marque distributeur) (STEPHANIE BERLU / FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Cette hausse est principalement portée par deux éléments importants : les augmentations du papier et du pétrole. Pour autant, "c'est rassurant de voir qu'on n'a que 6% d'inflation alors que sur d'autres produits papier, comme les mouchoirs ou le papier toilette, on est sur des hausses qui tournaient autour de 8 à 10% sur un an", note d'emblée l'expert. Pour pallier cette hausse qui, bien que maîtrisée, n'est pas négligeable, l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée cette année par le gouvernement.

La pâte à papier fait du mal aux étiquettes

Le principal facteur qui explique la hausse des fournitures, c'est donc l'augmentation du cours de la pâte à papier sur les marchés internationaux, elle-même liée au boom des prix de l'électricité et du gaz. "C'est un produit qui, au cours de sa transformation dans la chaîne industrielle, est assez énergivore", souligne Emmanuel Fournet. Cela coûte donc forcément plus cher de les produire.

Le prix de la pâte à papier sur les marchés internationaux est donc resté très élevé jusqu'au début de l'année 2023. Les fournitures dans vos rayons en ce moment étant produites très en amont, le papier pour les produire a été acheté au prix fort, ce qui explique certaines fortes hausses.

Les marques distributeur gagnent largement le match des prix

L'écart entre produits de marques distributeur et produits de grandes marques est frappant sur les produits de la rentrée scolaire. Quelques exemples pêle-mêle : 17 euros pour une calculatrice de marque contre 10 euros pour une de marque distributeur, 4 euros contre 2 pour les classeurs ou encore 9 euros contre 4 pour une trousse.

Ces écarts importants s'expliquent par la nature même des produits. Alors que les distributeurs conservent les mêmes produits d'une année sur l'autre, et tentent à tout prix de réduire les coûts pour attirer de nouveaux clients en septembre, les grandes marques opèrent "un renouvellement des gammes de produits, souligne le directeur analytique de NielsenIQ. Il y a des renouvellements de licences en particulier (Marvel, Disney, produits télévisuels) qui vont jouer un rôle important et qui peuvent expliquer pourquoi on peut avoir un petit décrochage de prix et d'inflation un peu plus important sur des grandes marques que sur des marques de distributeurs."

Si la part d'achat des marques distributeur est plus forte parmi les fournitures que dans d'autres rayons, elle n'est pourtant pas le seul critère de choix, car la stratégie de renouvellement des marques est très efficace. Les consommateurs vont plus facilement se reporter vers les premiers prix sur des produits de base comme les copies, les stylos ou les cahiers, "car il y a moins de critères diffférenciants", détaille Emmanuel Fournet. En revanche, et les parents le savent bien, il est plus difficile d'aller vers un cartable Auchan ou Carrefour quand le cartable Pat'Patrouille ou Disney fait de l'œil aux enfants.

Méthodologie

franceinfo et France Bleu se sont associés au cabinet NielsenIQ pour évaluer l'inflation sur un panier de courses composé des incontournables de la rentrée scolaire. Les produits ont été sélectionnés en association avec l'institut, pour respecter un équilibre 60/40 entre les produits de grande marque et ceux des distributeurs. NielsenIQ a compilé les prix de ces produits sur l'ensemble de la France pour en faire une moyenne, sur deux périodes : juillet 2022 et juillet 2023. L'inflation a ensuite été calculée en mesurant l'évolution des prix d'une période à l'autre.