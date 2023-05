Loire Atlantique : Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins démissionne après des mois de menaces et d’intimidations

Après des mois de menaces et d’intimidations par des groupes d’extrême droite, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, a démissionné de son poste. Le maire, dont la maison a été partiellement brûlée, affirme s’être senti peu soutenu par l’État.

C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde dans cette station balnéaire de 15 000 habitants. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), a démissionné, hier, de son poste. "Je trouve cela déplorable, qu’à cause de la bêtise de certains, cela mette en cause un vote d’élu démocratique", explique un habitant. Depuis la décision de l’Etat d’ouvrir un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, la commune est devenue la cible de groupes d’extrême droite, ce qui a généré des tensions dans la ville et des menaces contre le maire. En mars dernier, son domicile a été incendié.

Indignation de presque toute la classe politique

Yannick Morez dit avoir alerté la préfecture, sans obtenir aucune réponse ni protection. Des propos contredits par le préfet de Loire Atlantique, qui explique avoir pris des "mesures notamment sur le domicile". Depuis sa démission, l’ancien maire a reçu du soutien. Il a été applaudi à l’Assemblée nationale, et Emmanuel Macron lui a apporté son soutien sur Twitter. Elisabeth Borne promet, quant à elle, de renforcer la protection des élus. Le maire démissionnaire doit être reçu à Matignon la semaine prochaine.