Guerre en Ukraine : des contre-offensives ukrainiennes à Bakhmout ?

M. Boisseau, T. De Barbeyrac, N. Auer, @Revelateurs FTV, C. Ricco

À Bakhmout, l'armée ukrainienne a assuré avoir mené, mercredi 10 mai, des contre-attaques, et avoir poussé les soldats russes à reculer. Depuis l'été dernier, les Russes promettent de conquérir la ville. L'armée ukrainienne a tenu bon, malgré les lourdes pertes, car Bakhmout est devenue le symbole et le coeur de la guerre.

La vidéo aurait été filmée mardi 9 mai dans la région de Bakhmout, selon les autorités ukrainiennes. Un soldat russe annonce à un drone ukrainien qu'il dépose les armes. Le reste de son régiment semble avoir été durement touché. Le militaire reçoit les instructions sur un papier : "Rends-toi, suis le drone". Impossible de confirmer le lieu et la date de la scène, exploitée par Kiev pour sa communication, mais ces derniers jours, l'Ukraine affirme avoir repris du terrain à Bakhmout. Le chef des mercenaires de Wagner a reconnu jeudi après-midi la percée ennemie.

Tournant dans le conflit

Depuis neuf mois, Bakhmout est le théâtre d'une bataille acharnée. Pour les Ukrainiens, c'est un moyen de mobiliser l'ennemi sur un front, l'user, lui infliger de lourdes pertes. Dans des combats de rue, l'armée qui attaque, russe en l'occurrence, enregistre plus de victimes, même si les deux camps gardent secret le nombre de morts. Pour les Russes, la ville de 70 000 habitants est un verrou sur la route de Kramatorsk, capitale du Donbass. Elle serait aussi une victoire de prestige, pour Evgueni Prigojine, le leader du groupe paramilitaire Wagner, avide de pouvoir et de reconnaissance. Signe de l'enjeu symbolique de Bakhmout, les deux armées y ont engagé leurs troupes les plus aguerries ces dernières semaines. La victoire dans la ville pourrait marquer un tournant dans le conflit.