Pyrénées-Atlantiques : Guéthary est le village avec la meilleure qualité de vie en France

E. Bonnasse, A. Irosbehère, L. Dolan, R. Poissonnier, C. Rousseau, L. Sabas

Pour la deuxième année consécutive, Guéthary est le village qui dispose de la meilleure qualité de vie pour ses habitants en 2023.

Avec ses maisons à colombage, son petit port de pêche et sa jetée où se promener, Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) est, pour la deuxième année consécutive, en tête du podium des villages où il fait le mieux vivre en France. Le classement se fonde sur près de 200 critères, comme la sécurité, la qualité des commerces, ou le respect de l’environnement. Guéthary, et ses 1 300 habitants, est donc la commune la plus agréable de France.

Angers, première grande ville de France

Les communes voisines de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) sont au deuxième et troisième rang des grandes villes où il fait bon vivre, mais c’est Angers (Maine-et-Loire), qui décroche la première place. Elle est aussi qualifiée de ville la moins stressante de France, avec peu de circulation, peu d’embouteillages et beaucoup de rues piétonnes. De quoi profiter, donc, du patrimoine de la ville du roi René.