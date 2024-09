Intempéries : les impressionnants dégâts de la vallée d'Aspe vus du ciel

Après les pluies extrêmes du 7 et 8 septembre qui sont tombées dans la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques), les dégâts sont importants. Une route nationale va rester coupée pendant plusieurs mois.

À Urdas (Pyrénées-Atlantiques), une route est éventrée sur près de 50 mètres. La RN134, qui relie la vallée d'Aspe à l'Espagne, n'a pas résisté aux pluies extrêmes du week-end du 7 et 8 septembre. Elle restera coupée durant plusieurs mois. Le Gave d'Aspe, sorti de son lit dans la nuit de vendredi à samedi, reste très agité. Mais le cours d'eau n'est plus aussi déchaîné que durant le week-end. Avec la force du courant, un véhicule a été déplacé sur plusieurs kilomètres et se retrouve figé dans la boue, lundi 9 septembre.

Des rues transformées en torrents

Les habitants ne parviennent pas à réaliser la rapidité de la crue et la puissance des flots qui ont transformé les rues et les routes en torrents. Bois morts et gravats s'amoncellent près d'une petite centrale hydroélectrique. Plus loin, un pan entier de la montagne s'est effondré. Les camions et les pelleteuses tentent de déblayer une impressionnante coulée de pierres.